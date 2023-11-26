Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika Turkuaz Kadın Platformu Direktörü Ergül’e anlamlı ödül /26 Kasım 2023 19:55

Güney Afrika Turkuaz Kadın Platformu Direktörü Ergül’e anlamlı ödül

Güney Afrika’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Alkebulan Etkili Göçmenler Ödülleri, bu yıl dikkat çekici bir ismi onurlandırdı

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TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA
. Turkuaz Harmony Enstitüsü Kadın Platformu Direktörü Ayşegül Ergül Hanım, “En İlham Verici Kadın” kategorisinde ödüle layık görülerek, sınırları aşan bir başarıya imza attı.

Bu ödül, kişisel başarılarının yanı sıra, Hizmet Hareketi’nin toplumsal etkisini de gösterdi.

Turkuaz Harmony Enstitüsü Direktörü Ayhan Çetin: “Ayşegül Hanım’ın elde ettiği bu muazzam başarı, tüm Turkuaz Harmony Enstitüsü ailesi için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu ödül, hepimize daha fazla çalışmamız ve daha anlamlı hizmetler sunmamız için ilham ve motivasyon kaynağı oluyor. Kendisini yürekten tebrik ediyor, bu başarının daha fazla güzel hizmetlere vesile olmasını umut ediyoruz” dedi.

Alkebulan Etkili Göçmenler Ödülleri, Güney Afrika’da göçmenlerin ve mültecilerin topluma olan katkılarını tanımak ve onurlandırmak amacıyla veriliyor. Bu ödüller, göçmen ve mültecilerin başarılarını, yeteneklerini ve topluma olan pozitif etkilerini öne çıkararak, yanılgıları ve önyargıları yıkmayı hedefliyor. Çeşitli kültürlerin, deneyimlerin ve yeteneklerin ülkeye kattığı zenginliğe dikkat çeken bu ödül töreni, kültürel çeşitliliğin ve farklılıkların kucaklanmasının önemini vurguluyor.

Ayşegül Ergül’ün aldığı bu ödül, kişisel başarısının yanı sıra Hizmet Hareketi’nin amaçlarına olan katkısını da ön plana çıkardı. Barış, uyum, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, eğitim alanlarında gösterdiği çabalar, toplumda olumlu bir değişim ve etki oluşturmakta. Ayşegül Hanım, ödülle ilgili olarak, “Bu ödül, bireysel bir başarıdan çok, Hizmet Hareketi’nin ve topluma hizmet etme gayreti içinde olan herkesin ortak başarısıdır. Barış ve uyum içinde, gençlerimizi ve kadınlarımızı güçlendirerek, eğitim alanında gösterdiğimiz çabalarla toplumda pozitif bir etki ve değişim oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortak değerler ve idealler etrafında birleşerek topluma pozitif katkılarda bulunan Hizmet Hareketi’nin ve Turkuaz Harmony Enstitüsü’nün çalışmaları, toplumda barış, uyum ve eşitlik yönünde önemli adımlar atıyor. Bu başarı hikayesi, Güney Afrika toplumunda daha fazla anlam ve katkı sağlama yolunda ilham verici bir örnek teşkil ediyor.
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