Samanyolu Haber /Gündem / Kadına yönelik şiddette dikkat çekmek için kar yağışına rağmen eylem yaptılar /26 Kasım 2023 20:16

Kadına yönelik şiddette dikkat çekmek için kar yağışına rağmen eylem yaptılar

Almanya’nın Bayern eyaletine bağlı Augsburg şehrindeki Hizmet gönüllüsü kadınlar ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi.

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Rumi Kulturforum, Frohsinn Bildungszentrum, ve IFFA Initiative für Flüchtlinge in Augsburg derneklerinin ortak programı Augsburg’un Königsplatz meydanında gerçekleştirildi.


TİPİYE RAĞMEN BAŞKAN DA DESTEK VERDİ
Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen programa Augsburg Belediye Başkanı Martina Wild de destek verdi.

Konuşmasında Wild, Almanya’da şiddet gören kadınların sayısının 2020 bu yana artığına dikkat çekti.

Wild, bu tür eylemlerin kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

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