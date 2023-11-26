Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan 'esir' demedi: Diplomatik kriz çıktı /26 Kasım 2023 18:53

Başbakan 'esir' demedi: Diplomatik kriz çıktı

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın, İsrail-Hamas arasında varılan insani ara kapsamında serbest bırakılan ikinci esir grubunda bulunan Emily Hand için “kaybolan” ifadesini kullanmasının ardından İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3’ncü güne girildiği saatlerde 2’nci esir takası da gerçekleşti. Serbest bırakılan ikinci esir grubunda bulunan İrlanda kökenli 9 yaşındaki Emily Hand, İsrail ile İrlanda arasında krize neden oldu. 

Emily’nin de aralarında bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, “Bugün Emily Hand ve ailesi için büyük bir sevinç ve rahatlama günü. Kaybolan masum bir çocuk şimdi bulundu ve geri döndü. Biz de rahat bir nefes aldık. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı. Varadkar’ın “kaybolma” ifadesini kullanması İsraillileri kızdırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, açıklamalarının ardından Varadkar’ı eleştirdi. Cohen, Varadkar’a seslenerek, “Emily kayıp değildi. Görünüşe göre ahlaki pusulanızı kaybetmişsiniz ve gerçeklik kontrolüne ihtiyacınız var. Emily ve 30 kadar İsrailli çocuk Hamas tarafından kaçırıldı ve bunu meşru kılmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.


İRLANDALI ELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Cohen, açıklamasının ardından İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın açıklamaları nedeniyle İrlanda Büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, “Emily hiçbir zaman kaybolmadı” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emily’nin kaçırıldığını ifade eden Gantz, “Emily, 9’uncu yaş gününü Hamas’ın elinde kutladı” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başbakan 'esir' demedi: Diplomatik kriz çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:26