Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan Rusya’yı suçladı /26 Kasım 2023 18:47

Paşinyan Rusya’yı suçladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son aylarda Rusya ile Ermenistan arasında yaşanan krizler nedeniyle Moskova’yı suçladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya'ya yeni silah alımı için para ödediğini ancak silahları halen teslim alamadıklarını söyledi.

Rusya'nın artık daha çok silaha ihtiyacı olduğunu bildiklerini, ancak ülkesinin bu konuda çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.

Paşinyan, ”Elbette bazı sorunlar var. Bu sorunu çözecek mekanizmalar hakkında tartışmalar devam etmektedir. Seçeneklerden biri, silahlar için ödenen tutarın Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na olan borcundan düşürülmesi olabilir. Bu, seçeneklerden biri sadece, tek seçenek değil," dedi.

Rusya ile bu konuda yapılacak görüşmelerin somut olumlu sonuçlanacağına dair umudunu koruduğunu da sözlerin ekledi.
Paşinyan'ın bu iddialarına karşılık henüz Rusya'dan açıklama gelmedi.
Azerbaycan’ın tanınmayan Dağlık Karabağ’a yönelik operasyonlarında Rusya’nın kendilerine destek vermediği gerekçesiyle Erivan yönetimi Moskova’yı suçluyor. Bu bağlamda üyesi olduğu askeri blok Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün düzenlediği askeri tatbikat ve liderler zirvesine katılmıyor.
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