İsrail saldırılarından ölenler için Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazı Dağ Kapı meydanından kılındı. Meydanın çevresini bariyerlerle kapatan polis, namaza gelenlerin aradıktan sonra alana aldı. Önce yatsı namazı kılındı. Yatsı namazından sonra İsrail’in hava saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Namazın ardından katılanlar ellerinde Filistin bayrağıyla, İsrail ve Amerika aleyhinde sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazı programı, konuşmalarla devam etti. İlk sözü alan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Murat Koç, Gazzelilerle dayanışma çağrısı yaptı.



Hamas’a destek verilmesini isteyen Koç, “Dünyaya ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sivil, siyasi, bürokratik, tüm alanlarda seferber olup, Gazze kuşatmasını kıran Hamas'a destek olan eylemler içinde olmamız gerekiyor. İnsani yardımı çoğaltmamız gerekiyor ve bu eylemleri yaygınlaştırarak, arttırarak, sıklaştırarak Gazze direnişlerine destek olmamız gerekiyor” dedi.



Arabuluculara tepki



Koç’un ardından söz alan HÜDA PAR İl Başkanı Vedat Turgut ise isim vermeden, tarafsız kalan ve arabuluculuğa soyunan ülkeleri eleştirdi. Halk adına çatışmalara taraf olduklarını dile getiren Turgut, şunları söyledi. “Korkak liderlere, ‘biz tarafsızız’ diyen liderlere, ‘Biz arabulucuyuz” diyen liderlere rağmen, halk adına, Kürtler, Türkler, Araplar, Zazalar adına diyoruz ki biz tarafız, biz hakkın tarafız. Biz hak adına mücadele veren o mücahitlerin tarafındayız. Nasıl ki Amerika’sıyla İngiltere’siyle Fransa’sıyla bir bütün devletler İsrail’e destek veriyorlarsa, bizler de şu an bu meydanda Müslümanları temsilen biz de diyoruz ki biz de tarafız.”



Konuşmaların ardından Haman ve Filistinliler için dua edildi. Etkinliğe katılanlar bir süre Hamas lehine slogan attıktan sonra dağıldı.



Türkiye’nin tavrına tepki



Namazın ardından VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar Türkiye’nin daha sert bir tavır takınmasını istedi. Türkiye’nin itidal çağrısını eleştiren katılımcılar Türkiye’nin Hamas’ı açıkça desteklemesini talep etti.