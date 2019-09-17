Samanyolu Haber /Dünya / İsrail seçimleri sona erdi: Netanyahu az farkla... /17 Eylül 2019 22:35

İsrail seçimleri sona erdi: Netanyahu az farkla...

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı parlamentoda 34 sandalye kazandı.

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İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 33 sandalye kazandı. Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 34 sandalye ile temsil hakkı elde etti.

Kesin sonuçların sandık çıkış anketleriyle aynı olması durumunda Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemeyecek.

İsrail'de 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gitti. Yerel saatle sabah 7.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'de sona erdi. 29 partinin yarıştığı erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, iki parti arasındaki yarış başa baş gidiyor.
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