Karamollaoğlu'ndan Erdoğan ve Demirtaş açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saray'da gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"Adaletin bir an önce kendi rayına girmesi gerektiğini ifade ettim kendilerine. Mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettim." diyen Karamollaoğlu, "Kendisi kesin bir ifade kullanmadı, fakat bir takım hazırlıklar içinde olunduğu intibasını ben açıkçası hissettim.” dedi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ"

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın da tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek.” şeklinde konuştu.



Karamollaoğlu, Habertürk Tv'de katıldığı naklen yayında Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.





“Münakaşaya girmeden her konuyu gündeme aldık." diyen Karamollaoğlu, "Biz prensipler üzerinde anlaşırsak herkesle ittifak yaparız. Türkiye’nin meselelerini çözümü sadece ittifak yapmakla çözülmez. Ülkede uygulanacak politikaları belirlememiz lazım.” ifadelerini kullandı.





BABACAN VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEK





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İyi Parti lideri Meral Akşener’i, parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini belirten Karamollaoğlu, ziyarektlerde ülke meselelerine dair çözümleri görüşeceğini aktardı.





Türkiye’deki kutuplaşmanın çözümünün kucaklaşmaktan geçtiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Adalet problemi var. Bu problemi yeni kurumlar çözmez, iktidarın tavrı belirler. Bizim prensiplerimiz, değerlerimiz açıktır. Biz rüşvete, israfa ve yolsuzluğa karşı çıkarız.” dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre yeni partilerin kurulmasından endişe duymadığını dile getiren Karamollaoğlu, “Yeni partilerin, yeni oluşumların kurulması daha renkli bir Türkiye’yi işaret ediyor.” şeklinde konuştu.





"CÜBBELİ AHMET" İÇİN NE DEDİ?





Saadet lideri, "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, kendisinin daha önce söylediği sözleri eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir. Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin.” sözlerine de cevap verdi.





Karamollaoğlu, “Tövbe etsin ve kendisi İslamyeti ve değerleri bilen bir insan. Ona göre benim sözlerimi tekrar mukayese etsin isterim. Bu konuda polemiğe girmek istemem. Ben onun seviyesine inmem.” diye konuştu.