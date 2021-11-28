Samanyolu Haber /Gündem / İsrail sınırlarını kapattı /28 Kasım 2021 11:56

İsrail sınırlarını kapattı

İsrail, koronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı Omicron nedeniyle yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu. Diğer yandan İsrail'de 10 ay aradan sonra koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

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Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplanan İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail’e girişi durduruldu.

Yurt dışından gelen Covid-19’a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Seyahat tablosunda ‘kırmızı liste’ ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve 7 günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

İsrail hükümeti, yurt dışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.

CEP TELOFONUYLA TAKİP SİSTEMİ

Sputnik’in aktardığı habere göre Finans ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.

İsrail Güvenlik Ajansının Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.

Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100’den 50’ye çekildi.

Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.
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