Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ve Rusya arasında Ukrayna görüşmesi /05 Mayıs 2022 23:03

İsrail ve Rusya arasında Ukrayna görüşmesi

Rusya lideri Putin’in İsrail Başbakanı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesi dahil Ukrayna’daki durumu görüştüğü aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Evgeni Biyatov imzası taşıyan habere göre Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İsrail Başbakanı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesi dahil Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi.

Kremlin’den yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü, görüşmede Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi dahil olmak üzere Ukrayna’daki durum ele alındı.

“Ukrayna'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişi devam etti. Aşırı milliyetçi oluşumların militanları tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasından BM (Birleşmiş Milletler) temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile işbirliği içinde yürütülen tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özellikle odaklanıldı” denilen açıklamada, Rus askerlerin eskisi gibi sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya hazır oldukları vurgulandı.

Açıklamada, “Azovstal’de kalan militanlara gelince Kiev yönetimi bu kişilere silah bırakma emri vermelidir” ifadeleri yer aldı.

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