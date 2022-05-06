Samanyolu Haber /Teknoloji / Suudi milyarderden Twitter açıklaması /06 Mayıs 2022 00:17

Suudi milyarderden Twitter açıklaması

Geçtiğimiz günlerde SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin yöneticisi olan Elon Musk tarafından yönetimi devralınan Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter'daki hisselerini elinde tutacağını duyurdu.

Suudi milyarder Velid bin Talal, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı.

Bin Talal, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu.

"Seninle bir arada olmak harika, yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını kaydetti.

Bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum." ifadesine yer verdi.

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