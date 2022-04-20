Samanyolu Haber /Dünya / İsrail yönetimi iki günlüğüne kapatma kadarı aldı /20 Nisan 2022 22:57

İsrail yönetimi iki günlüğüne kapatma kadarı aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için iki günlüğüne kapatılacağını duyurduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için perşembe 17.00'den cumartesiye kadar kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, perşembe günü 17.00'den cumartesi gününe kadar durduruldu.

Geçişlerin açılmasının cumartesi güvenlik değerlendirmesinin ardından onaylanacağı belirtildi ve saat açıklanmadı.

Açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamaların ancak 'insani, tıbbi ve istisnai durumlarda' esnetilebileceği aktarıldı.

Öte yandan, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü Filistinli erkekler ve her yaştan kadının ramazan ayının üçüncü cuma namazı için işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin verileceği belirtildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, insan trafiğinin yoğun olacağı hafta sonlarında kısıtlamalara başvuruyor. İsrail polisi geçen hafta da aynı şekilde, 14-16 Nisan tarihlerinde, Batı Şeria ve Gazze'den gelişleri kapatmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail yönetimi iki günlüğüne kapatma kadarı aldı Sonraki Haber >>

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:18