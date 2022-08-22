Samanyolu Haber /Dünya / İsrail yönetimini kızdıracak Filistin adımı /22 Ağustos 2022 21:29

İsrail yönetimini kızdıracak Filistin adımı

İsrail yönetiminin son dönemde yeniden artırdığı Filistin'deki saldırıları sonrasında 53 İsrailli ve Yahudi insan hakları kurumunun ortak bir bildiri yayımladığı ifade edildi.

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İsrail yönetiminin Filistin'deki saldırı tepki çekmeye devam ediyor.

Yıllardır İsrail dışından gelen tepkilere son dönemde İsrail içinden de eleştiriler yükselmeye başladı.

Bu kapsamda 53 İsrailli ve Yahudi insan hakları kurumunun ortak bir bildiri yayımladığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre 53 İsrailli ve Yahudi insan hakları kurumu, İsrail’in hedef aldığı Filistinli örgütlerle dayanışma içinde olduklarını belirten bir bildiri yayımladı. Pazar günü yayımlanan ve “İnsan haklarını savunmak terörizm değildir” denilen bildiride, “Bu temelsiz açıklamaları reddediyor ve uluslararası toplumu İsrail’e kararını geri alması için baskı yapmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Aralarında “Herkes için Bir Ülke, Eşitlik için Akademi, ACAP - Alternatif Planlama için Arap Merkezi, B'Tselem, Silahlara Karşı Kadınlar Koalisyonu, Barış için Savaşanlar, Şiddete Karşı Anneler ve İnsan Hakları için Hekimler İsrail gibi kurumların ortak açıklaması şöyle:

“İsrail, önde gelen Filistinli sivil toplum örgütlerini terörist grup olarak ilan etmekte ısrar ediyor. Kısa bir süre önce ordu, ofislerine baskın düzenleyerek ve onları kapatarak sözleri eyleme dönüştürdü. Bu açıklamalar temelsizdir. Nitekim ABD Yönetimi, Avrupa Birliği ve İsrail’in diğer müttefikleri İsrail’in iddialarını inandırıcı bulmamıştır. İsrail’in kendilerine sunduğu materyali derinlemesine inceledikten sonra, bu kuruluşlara bağışçı olan tüm Avrupa ülkeleri desteklerini sürdürmeye karar verdi.

Belgeleme, savunuculuk ve hukuki yardım dünya çapında insan hakları çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Bu tür faaliyetlerin suç sayılması, baskıcı rejimlere özgü içler acısı bir eylemdir. Filistin toplumundaki insan hakları savunucusu dostlarımızla dayanışma içindeyiz. Bu temelsiz açıklamaları reddediyor ve uluslararası toplumu İsrail'e kararını geri alması için baskı yapmaya çağırıyoruz.”
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