Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti iddiası /20 Kasım 2023 20:48

İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti iddiası

İsrail'in attığı top mermilerinden birinin Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan'ın evine isabet ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ağır topçu atışları sırasında atılan top mermilerinden birinin (Lübnanlı milletvekilinin evine isabet ettiği' açıklandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan Kablan'ın Meys el-Cebel bölgesinde bulunan evine isabet etti.

Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail’e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:21