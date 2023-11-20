Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Joe Biden açıkladı: Anlaşma yakın /20 Kasım 2023 20:31

ABD Başkanı Joe Biden açıkladı: Anlaşma yakın

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerle ilgili olası bir anlaşmaya dair açıklama yaptı.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken ABD Başkanı Biden'dan kritik bir rehine açıklaması geldi.

Biden, Hamas tarafından rehin tutulan kişilerle ilgili anlaşmanın yakın olduğuna inandığını belirtti.

İsrail ile 7 Ekim'den beri çatışan Hamas, sık sık elinde tuttuğu rehinelerle ilgili bir anlaşma yapılması gerektiğini gündeme getiriyor. Örgüt, bu anlaşmanın ateşkesi de içermesi gerektiğini belirtirken Tel Aviv, ateşkesi içeren bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, “Hamas yok olana kadar savaşın devam edeceğini belirterek” bir ateşkesi reddediyor. Bu sırada İsrail içinde de tansiyon yükseliyor. Aileleri esir alınan kişiler ve onlara destek verenler sık sık bir anlaşma yapılması için eylem düzenliyor, hükümetten neden anlaşma yapılmadığına dair sorulara yanıt vermesini istiyor.

Hamas’ın elinde 239 İsrailli rehine olduğu ifade ediliyor. Ancak örgüt, “İsrail’in saldırılarında bazı esirlerin öldüğünü” iddia eden açıklamalar yapmaya devam ediyor.
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