BRICS'e ilk fren Arjantin’den





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Seçim vaatleri arasında BRICS’e katılım sürecini geri çekmek de vardı. Bundan sonraki tutumu merkla bekleniyor.





Arjantin Dışişleri Bakanı adayı, başkanlık seçimlerini kazanan Javier Milei'nin ekonomi danışmanı Diana Mondino, ülkesinin BRICS'e (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) katılım sürecini durduracaklarını söyledi.





Arjantin'in neden bu ittifaka katılmak istediğini anlamadığını belirtten Mondino, 1 Ocak 2024'te örgüte katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır. BRICS'e neden bu kadar ilgi olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.





Şu ana kadar Miley'nin ofisinin BRICS'e katılmanın faydalarını anlamadığının altını çizen Dışişleri Bakanı adayı, "Daha sonra bir faydası olduğu ortaya çıkarsa bunu analiz edeceğiz" dedi.





Pazar günü Arjantin başkanlık seçimlerinin ikinci turunu Çin, Brezilya ve Rusya ile işbirliğine ve BRICS üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı politikacı Javier Miley kazandı.





BRICS grubu, şimdilik Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika’dan oluşuyor. Gruba, 2024 yılından itibaren Arjantin, Mısır, İran, BAE, Suudi Arabistan ve Etiyopya da katılacak be BRICS’in üye sayısı on bire çıkacak.