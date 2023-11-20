Samanyolu Haber /Gündem / BRICS'e ilk fren Arjantin’den /20 Kasım 2023 19:12

BRICS'e ilk fren Arjantin’den

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini Amerika yanlısı ve aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Seçimi önde kapatan Milei ekibi BRICS’e katılım konusunda tepkinli yaklaşıyor.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Seçim vaatleri arasında BRICS’e katılım sürecini geri çekmek de vardı. Bundan sonraki tutumu merkla bekleniyor.

Arjantin Dışişleri Bakanı adayı, başkanlık seçimlerini kazanan Javier Milei'nin ekonomi danışmanı Diana Mondino, ülkesinin BRICS'e (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) katılım sürecini durduracaklarını söyledi.

Arjantin'in neden bu ittifaka katılmak istediğini anlamadığını belirtten Mondino, 1 Ocak 2024'te örgüte katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır. BRICS'e neden bu kadar ilgi olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.

Şu ana kadar Miley'nin ofisinin BRICS'e katılmanın faydalarını anlamadığının altını çizen Dışişleri Bakanı adayı, "Daha sonra bir faydası olduğu ortaya çıkarsa bunu analiz edeceğiz" dedi.

Pazar günü Arjantin başkanlık seçimlerinin ikinci turunu Çin, Brezilya ve Rusya ile işbirliğine ve BRICS üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı politikacı Javier Miley kazandı.

BRICS grubu, şimdilik Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika’dan oluşuyor. Gruba, 2024 yılından itibaren Arjantin, Mısır, İran, BAE, Suudi Arabistan ve Etiyopya da katılacak be BRICS’in üye sayısı on bire çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BRICS'e ilk fren Arjantin’den Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:42:02