Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan cezaevinden birilerine mesaj gönderdi: “İyi günde herkes dost olur” /20 Kasım 2023 18:43

Ayhan Bora Kaplan cezaevinden birilerine mesaj gönderdi: “İyi günde herkes dost olur”

Polislerle ilişkisi dikkat çeken ve Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

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Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, cezaevinde. Kaplan’ın 31 şirketine el konuldu.

Polislere uzanan soruşturma kapsamında, Polis Başmüfettişi olan iki 1. Sınıf Emniyet Müdürü ile Polis Akademisi Başkanlığı’nda görev yapan bir Şube Müdürünün açığa alındığı ortaya çıktı.


İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, gündeme getirdiği “Oteli olan polis müdürlerinin olduğu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı” iddiasının merkezinde Ankara’da faaliyet gösteren bir otel olduğu iddia edildi. Otelin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan bir polis müdürüne ait olduğu ancak emekli bir polisin üzerine kayıtlı olduğu öne sürüldü.

Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkisi de gündemden düşmüyor.

Kaplan soruşturması iktidar ortağı AKP ve MHP’nin de arasını açmış, MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Süleyman Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Ayhan Bora Kaplan’ın sosyal medya hesabından bugün ilginç bir paylaşım yapıldı.

Kaplan’ın hesabından şu paylaşım yapıldı: “İyi günde herkes dost olur.”


Paylaşımı alıntılayan avukat Dilek Ekmekçi, “Süleyman Soylu’nun mafyası, Ankara baronu, tutuklu Ayhan Bora Kaplan’ın instagram hesabından az önce bu paylaşım yapıldı. İçeride olmasına rağmen, bir yerlere mesaj veriyor, çarşı iyice karışacak belli!?” ifadelerini kullandı.
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