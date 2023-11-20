Samanyolu Haber /Gündem / Kar etkisini artırdı, 4 ilde yollar kapandı /20 Kasım 2023 20:59

Kar etkisini artırdı, 4 ilde yollar kapandı

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar ulaşıma kapandı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova’nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Bölge genelinde etkisini gösteren kar, söz konusu kara yolunun Bülbülan Geçidi’nde tipiye dönüştü.

ARAÇ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, yolu tüm araç geçişlerine kapattı.

Ekipler, söz konusu yolda çalışma yapabilmek için tipinin dinmesini bekliyor.

Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan Cumaçay tepesi mevkisi ve diğer bölgelerdeki yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

AĞRI’DA KAR ETKİLİ OLDU

Ağrı’da etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Etrafın beyaza büründüğü kentte yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
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