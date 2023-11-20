Meteoroloji resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AFAD ve Meteoroloji, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarısında, dün ve cumartesi günü için sağanak yağış ve şiddetli fırtına konusunda vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulunmuştu.İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısında Çamlıca Tepesi'ne ve Ümraniye'ye kar yağmıştı.Ayrıca Taksim'de de kar yağışı gözlemlenmişti.Megapolde Çamlıca ve Ümraniye'de yağan kısmi kar, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Hafta sonu yaşanan olumsuz hava koşulları yerini soğuk havaya bırakırken, İstanbul'a bir kez daha kar yağacağı duyuruldu.Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin edilirken, Megakentte pazar günü kar yağacağı kaydedildi.Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere yurdun birçok kesiminde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son bilgiye göre, pazar günü de dahil olmak İstanbul'un da içerisinde bulunduğu yurdun büyük bir kısmı kar yağışlı olarak gösteriliyor.Paylaşılan harita şöyle: