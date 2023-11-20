CHP'den Erdoğan'a 50+1 cevabı: Görüyoruz ki AKP'nin MHP'ye bir ihtiyacı kalmadı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre siyasetin son günlerdeki önemli tartışmalarından biri, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmasının fitilini şu sözlerle dile getirmişti:



"50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..."



CHP'DEN CEVAP GELDİ



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Sözcüsü Deniz Yücel, basın açıklamasında kendisine sorulan '50+1' sorusuna yanıt verdi.



Yücel şunları söyledi:



"Erdoğan'ın tüm derdi ömrü yettiğince o koltukta oturmaktır. Allah kendisine ömür versin ama siyasi ömrünün sonuna geldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bunu o da görüyor ki dünkü açıklamasıyla 2017 referandumunda ısrarla savunduğu devrim diye nitelendirdiği 50+1 düzenlemesinde kolayca vazgeçebiliyor. Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek, halkın sorunlarını çözmek değil. Sistemin iflasıdır, zaten halkımız iflas etmiş durumdadır, ancak denge ve denetleme mekanizmaları olmayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşadık. Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler. Burada şunu da merak ediyoruz; sayın Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğu ortada. Bahçeli bir dönem 50+1 tartışması hakkında güvensizliğe neden olur diye karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 kuralının partiler arası uzlaşmayı sağladığını dile getiriyordu. Görüyoruz ki AKP'nin MHP'ye bir ihtiyacı kalmadı. Daha da ötesi AKP, MHP'yi artık sırtında bir yük olarak görmeye başladı. Bu sorunun MHP Sözcüsü'ne de sorulmasını talep ediyorum."



