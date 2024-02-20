İsrail'in dondurduğu parayı Filistin'e Norveç aktaracak

Norveç hükümeti, Filistin Yönetimi için ayrılan ve İsrail tarafından toplanan dondurulmuş vergi fonlarının transferine yardımcı (aracı) olmayı kabul etti.



İsrail Maliye Bakanlığı, 90'lı yıllarda varılan geçici barış anlaşması uyarınca Filistinliler adına vergi topluyor ve Filistin Yönetimi'ne aylık olarak transfer ediyordu. Ancak 7 Ekim saldırısı sonrası ödemeler konusunda anlaşmazlık çıktı.



Norveç, geçici çözümün ödemelerin sürmesini sağlayacağı ve Filistin Yönetimi'nin mali çöküşünü önleyerek maaşları ödemesine ve okul ve sağlık gibi temel hizmetleri devam ettirmesine olanak tanıyacağını bildirdi.



Başbakan Jonas Gahr Stoere, "Bu, bölgede istikrarın desteklenmesi ve Filistin Yönetimi'nin Filistin halkı nezdinde meşruiyet kazanması açısından kritik önem taşıyor." dedi.



İsrail ve Filistinli yetkililerle mutabık kalınan çözüm uyarınca Norveç, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana alıkoyduğu (dondurduğu) gelirlerin tutulmasına aracılık edecek.



Anlaşma kapsamında İsrail tüm fonları Norveç'e aktaracak. İskandinav ülkesi de Batı Şeria için ayrılan fonları Filistin Yönetimi'ne aktaracak, Gazze için ayrılan fonları ise elinde tutmaya devam edecek.



Filistin Yönetimi, bütçesinin büyük bir kısmını vergilerden karşılamasına rağmen daha önce İsrail'in kısmi transfer önerisini reddetmişti.



Oslo'dan yapılan açıklamada, "Filistin Yönetimi daha sonra diğer fonları da kabul etmeye hazır." ifadesine yer verildi.



Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de, "Filistin Yönetimi'nin çökmemesini ve halka temel hizmetleri sunabilmesini sağlamak, yönetimin varlığını korumak, siyasi süreci teşvik etmek ve gelecekte iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.