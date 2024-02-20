Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Gazze'de yeni bir ateşkes tasarısı önerdi /20 Şubat 2024 09:17

ABD, Gazze'de yeni bir ateşkes tasarısı önerdi

Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kente yönelik saldırılarında 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i de kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 69 bin 28 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.

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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "Gazze'de mümkün olan en kısa sürede geçici bir ateşkese destek verdiğini vurgulayan" bir ibarenin de yer aldığı karşı karar taslağı sundu.

Taslak metinde "Mevcut koşullar altında Refah'a yönelik geniş çaplı bir harekatın sivillere daha fazla zarar vereceği ve potansiyel olarak (sivillerin) komşu ülkeler dahil daha fazla yer değiştirmelerine neden olacağı" ifadeleri bulunuyor.

ABD'nin karar taslağında ayrıca bu tür adımın "bölgesel barış ve güvenlik üzerinde ciddi etkileri olacağı ve bu nedenle mevcut koşullar altında böylesi büyük bir kara harekatına girişilmemesi gerektiği" belirtiliyor.

Söz konusu taslağın BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden biri olan Cezayir'in önerisinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Cezayir'in iki hafta kadar önce sunduğu önerinin salı günü oylanması bekleniyor.

Ancak Washington, "acil insani ateşkes" talep eden bu taslağı veto edeceğini bildirmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir'in sunduğu metnin "hassas müzakereleri" tehlikeye atabileceği yorumunu yaparak veto edeceklerini dile getirmişti.

Bu arada ABD'nin sunduğu "karşı" taslağın ne zaman oylanacağı henüz belli değil.

Washington, Gazze'deki savaşa dair şu ana kadar önerilen ve içinde ateşkes ifadesi geçen tüm BMGK tasarılarını reddetti. Sadece iki kez, insani yardımların artırılmasını amaçlayan "insani duraksama" oylamasında çekimser kalarak dolaylı onay verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Refah semtine kara harekatı yapacağını belirtiyor.

Ancak Gazze'nin nüfusunun yarıdan fazlası İsrail'in savaşın başında 'güvenli bölge' ilan ettiği bu alana yığılmış olması nedeniyle uluslararası toplumdan şiddetle eleştiri alıyor.
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