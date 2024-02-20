Haley - Trump yarışında son durum ne?

Ancak Haley, 10’dan fazla adayı geride bırakarak yarışta kalma becerisinin, uzun vadede bu işin içinde olduğu anlamına geldiğini savunuyor. Trump'a karşı daha önce yaşadığı kayıplara rağmen bağış toplamaya devam edebilir.





ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmak için yarışan Nikki Haley, Güney Carolina ön seçimleri yaklaşırken, Amerikalılar’ı birleştirebilecek kalan tek aday olduğunu göstermeye çalışıyor. Haley Güney Carolina’da altı yıl boyunca valilik yapmış olmasına rağmen, rakibi Donald Trump daha popüler konumda.Güney Carolina Cumartesi günü oy vermeye hazırlanırken Haley için bu son günler kritik önemde. Trump'ın 2016'daki ön seçim zaferi, önde giden aday statüsünü pekiştirdi. Trump ayrıca, eyaletin tüm üst düzey seçilmiş liderlerinin ve Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in biri hariç hepsinin desteğine sahip.Haley, Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’nin BM Daimi Temsilcisi olarak iki yıl görev yaptıktan sonra dış politika alanındaki bilgi birikimini de sergiliyor ve kampanya konuşmalarında eski patronundan farklı davranacağını söylediği konulara giderek daha fazla yer veriyor.Haley Pazar günkü bir açıklamasında, "NATO ülkelerimize ağırlıklarını koymaları gerektiğini kesinlikle söyleyeceğim ama bunu kapalı kapılar ardında yaparsınız" dedi.Bu sözleri, Trump'ın bu ayın başlarında bir kampanya mitinginde NATO müttefiklerine yaptığı, üzerlerine düşeni yapmadıkları takdirde Rusya’yı bu ülkelere "ne isterse yapmaya teşvik edeceği" uyarıya bir göndermeydi.Haley, "Ortaklarımıza kendi ağırlıklarını korumalarının onların yararına olduğunu söylediğimizden emin olmalıyız. Trump bunu Putin'i müttefiklerimizi işgal etmeye teşvik edeceğini söyleyerek yaptı. Bu yanlış bir yol" dedi.Haley, kampanyasının son haftalarında eyalet genelinde yayınladığı 6 milyon dolarlık reklamların bir parçası olan yeni bir videoda da bu argümanı dile getiriyor.Pazartesi günü televizyonlarda yayınlanmaya başlayan "Unite" adlı reklam filminde Haley, diğer adaylar arasında yabancı liderlerle olan anlaşmazlıkları, ABD’yi yurtdışında sağlam bir zeminde tutacak şekilde ele alabilecek tek seçeneğin kendisi olduğunu savunuyor.Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu yabancı liderlerin görüntüleri üzerinde, "Düşmanlarınız zayıf olduğunuzu düşündüğünde, lideriniz güçlü olmalı. Ülkeniz bölündüğünde, başkanınız sizi birleştirmeli" sözleri duyuluyor.Haley, "şu anda dezavantjlı göründüğünü kabul ettiğini" söylüyor; ancak hiçbir yarışı kaybetmediğini ve seçmenlerin “Trump'ın kaosundan" uzaklaşmak için, kendisini doğru seçim olarak göreceklerine inandığını da kaydediyor.Nikki Haley ayrıca sık sık Trump'ın ilk yarışları kazanmasına karşın kendisinin yükselişte olduğunu belirtiyor ve Iowa ve New Hampshire'daki yarışlarda, aradaki farkın azaldığına işaret ediyor.Ancak haftasonu Haley, Güney Carolina’da Cumartesi günkü Cumhuriyetçi Parti ön seçimi için Demokrat seçmene de çağrıda bulundu.Cumhuriyetçi aday adayı, eyalet çapında seçmenlerin yüzde 5'inden azının katıldığı 3 Şubat'taki Demokrat Parti ön seçiminde oy kullanmayan herkesin bu ön seçimde oy kullanabileceğini belirtti ve Trump'a karşı oy kullanmak isteyenlerden destek istedi.Trump için Güney Carolina zaferi Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolü için önemliDonald Trump, Güney Carolina eyaletindeki ön seçimde Nikki Haley’i yarış dışı bırakmak ve böylece tüm dikkatini Demokrat Parti’den rakip aday olması beklenen Başkan Joe Biden'ı alt etmeye yöneltmek istiyor.Trump'ın kampanya ekibi daha şimdiden Başkan Biden’a karşı saldırılarını arttırarak ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin kontrolünü ele geçirmeye çalışarak Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine yöneldiğinin sinyallerini verdi.Trump'ın parti içinde de yapması gereken bazı işler var. Haley'nin adaylığı, Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın adaylığı konusunda derin bir bölünme olduğunu ortaya çıkardı. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukla üniversite eğitimli, banliyö seçmeni, Trump'ın temsil ettiği görüşleri reddediyor.Trump’ın ekibi Kasım ayında bu seçmenlerin Biden'a yöneleceğinden, potansiyel bir üçüncü parti adayını destekleyeceğinden ya da oy kullanmayacağından endişeli.