CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı

Özel, Savaş'la görüştü





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi'nde Savaş ile görüştü. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de bulundu. Lütfü Savaş görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez’den ayrıldı. Daha sonra CHP'den yapılan açıklamada ise Savaş'ın adaylığının devam edeceği bildirildi.

Lütfü Savaş kimdir?



