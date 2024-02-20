Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'nin yeni yaptırım tehdidi Türk-Rus ticaretini nasıl etkiledi? /20 Şubat 2024 09:07

ABD'nin yeni yaptırım tehdidi Türk-Rus ticaretini nasıl etkiledi?

İlk verilere göre Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ocak ayında yıllık yüzde 39 düşüşle 631 milyon dolara geriledi. Geçen yıl yüzde 16,9 artışla 10,9 milyar dolara yükselmişti.

SHABER3.COM

ABD'nin Rusya ile iş yapan finans şirketlerine yaptırım tehdidi, Türk-Rus ticaretini sert vurdu. Konuya vakıf kaynaklara göre, bu durum hem ithal petrol hem de Türk ihracatına yönelik bazı ödemeleri aksattı veya yavaşlattı.

Kaynaklara göre, ABD'nin aralık ayındaki söz konusu talimatı doğrudan enerjiyi hedef almasa da Ankara'nın Rus ham petrolü için yaptığı bazı ödemeleri ve Rusya'nın geniş çerçevede Türk ihracatı için yaptığı ödemeleri karmaşık hale getirdi.

Ancak başkanlık yarışında yeniden seçilmeyi uman Joe Biden, özellikle seçim kampanyası sürecinde ABD'de benzin fiyatlarında bir artışa neden olmamak ve küresel petrol akışını da kesmemek için sadece Kremlin'in finansmanını hedef almaya odaklanıyor.

Başkan Biden böylece, Moskova'nın gelirlerini kısıp Ukrayna'daki savaşı finanse etmesini imkansız hale getirmeyi ve bu yolla Kremlin'e baskı yapmayı amaçlıyor.

Benzer durumlar Hindistan, Çin ve BAE ile de yaşanıyor

Petrol tüccarları, Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu benzer ödeme sorunlarının, Rusya'nın Hindistan'a yaptığı petrol sevkiyatını aksattığı ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'e yaptığı sevkiyatı da karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor.

Rusya, Kasım 2023'e kadarki 11 aylık dönemde güney komşusu Türkiye'ye 8,9 milyon metrik ton ham petrol ve 9,4 milyon ton dizel tedarik etti.

Ayrıca Rusya, NATO üyesi Türkiye'nin en büyük ham petrol ve dizel ihracatçısı konumunda.

Rus petrol ihracatçıları üç haftadır Türkiye'den ödeme alamadı

Konuya vakıf dört kaynak, ortaya çıkan ödeme sorunlarının Türk bankalarının işlerini gözden geçirmesi ve Rus müşterilerle uyumluluğu sıkılaştırmasından kaynaklandığını söyledi.

Petrol endüstrisinden iki kaynak ise, durumun Türkiye'nin ham petrol tedarikini aksatmadığı, sadece az sayıda kargoyu geciktirdiğini dile getirdi.

Rus petrol şirketinden bir kaynak da, Rus petrol ihracatçılarının iki, üç haftadır Türkiye'den ödeme alamadıklarını aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin yeni yaptırım tehdidi Türk-Rus ticaretini nasıl... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:37:17