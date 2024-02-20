ABD'nin yeni yaptırım tehdidi Türk-Rus ticaretini nasıl etkiledi?

Kaynaklara göre, ABD'nin aralık ayındaki söz konusu talimatı doğrudan enerjiyi hedef almasa da Ankara'nın Rus ham petrolü için yaptığı bazı ödemeleri ve Rusya'nın geniş çerçevede Türk ihracatı için yaptığı ödemeleri karmaşık hale getirdi.
Ancak başkanlık yarışında yeniden seçilmeyi uman Joe Biden, özellikle seçim kampanyası sürecinde ABD'de benzin fiyatlarında bir artışa neden olmamak ve küresel petrol akışını da kesmemek için sadece Kremlin'in finansmanını hedef almaya odaklanıyor.
Başkan Biden böylece, Moskova'nın gelirlerini kısıp Ukrayna'daki savaşı finanse etmesini imkansız hale getirmeyi ve bu yolla Kremlin'e baskı yapmayı amaçlıyor.
Benzer durumlar Hindistan, Çin ve BAE ile de yaşanıyor
Petrol tüccarları, Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu benzer ödeme sorunlarının, Rusya'nın Hindistan'a yaptığı petrol sevkiyatını aksattığı ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'e yaptığı sevkiyatı da karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor.
Rusya, Kasım 2023'e kadarki 11 aylık dönemde güney komşusu Türkiye'ye 8,9 milyon metrik ton ham petrol ve 9,4 milyon ton dizel tedarik etti.
Ayrıca Rusya, NATO üyesi Türkiye'nin en büyük ham petrol ve dizel ihracatçısı konumunda.
Rus petrol ihracatçıları üç haftadır Türkiye'den ödeme alamadı
Konuya vakıf dört kaynak, ortaya çıkan ödeme sorunlarının Türk bankalarının işlerini gözden geçirmesi ve Rus müşterilerle uyumluluğu sıkılaştırmasından kaynaklandığını söyledi.
Petrol endüstrisinden iki kaynak ise, durumun Türkiye'nin ham petrol tedarikini aksatmadığı, sadece az sayıda kargoyu geciktirdiğini dile getirdi.
Rus petrol şirketinden bir kaynak da, Rus petrol ihracatçılarının iki, üç haftadır Türkiye'den ödeme alamadıklarını aktardı.