İsrail, UAD'de savunma yapacak





Güney Afrika'dan ara emir talebi





Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, davanın ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de olduğunu ve avukatların bu yönde hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.Güney Afrika'nın Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail, Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesi önünde kendisini savunacağını duyurdu.Salı günü İsrail başbakanlık ofisinden Eylon Levy, "İsrail devleti, Güney Afrika'nın saçma sapan kan iftirasını çürütmek için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önüne çıkacak" diyerek davayı boykot etmeyeceklerini belirtmişti.Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlayarak destek verdi.Güney Afrika geçen hafta mahkemeden İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması için bir ara emir çıkarmasını istedi.Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.Dava devam ederse yıllar sürecek ancak ara kararın haftalar içinde çıkabileceği belirtiliyor.UAD'nin İsrail aleyhine vereceği bir kararın ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak izole edebileceği ifade ediliyor.Kudüs İbrani Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Barak Medina, "İsrail bunu görmezden gelemez" dedi.UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleme hakkına sahip. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.