Japonya, uçak kazası öncesindeki kule konuşmalarını yayınladı

Tokyo Haneda Havalimanı'nda kule ile uçaklar arasında yapılan konuşmalardan yolcu uçağına iniş izni verildiği ancak küçük Sahil Koruma uçağına kalkış izni verilmediği anlaşılıyor.



Japonya'da havaalanında iki uçağın çarpışmasıyla ilgili soruşturma devam ederken yetkililer kule konuşmalarının dökümünü yayınladı.



Tokyo Haneda Havalimanı'nda kule ile uçaklar arasında yapılan konuşmalardan yolcu uçağına iniş izni verildiği ancak küçük Sahil Koruma uçağına kalkış izni verilmediği anlaşılıyor.



Japan Airlines'a ait Airbus A350 uçağı, salı günü havaalanına indikten kısa bir süre sonra De Havilland Dash-8 tipi turboprop uçağıyla çarpışmasının ardından alevler içinde kalmasına rağmen uçaktaki 379 kişinin tamamı tahliye edilmişti.



Ancak ülkenin batı kıyısında meydana gelen büyük depreme müdahale etmek üzere yola çıkacak olan altı Sahil Güvenlik ekibinden beşi öldü, kazadan kurtulan kaptan ise ağır yaralandı.



Yetkililer soruşturmanın yeni başladığını ve iki uçağın nasıl aynı piste denk geldiği de dahil olmak üzere olayı çevreleyen koşullar konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirtti.



Trafik kontrol talimat dökümü Japan Airlines uçağına iniş izni verildiğini ancak Sahil Güvenlik uçağına pist yakınındaki bir bekleme noktasına taksi yapmasının söylendiğini gösteriyor.



Japon sivil havacılık bürosundan bir yetkili tutanaklarda Sahil Güvenlik uçağına kalkış izni verildiğine dair hiçbir belirti bulunmadığını söyledi.



Bir sahil güvenlik yetkilisi, Sahil Güvenlik uçağının kaptanının izin aldıktan sonra piste girdiğini söylediğini aktardı ancak tutanaklarda kendisine izin verildiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığını kabul etti.



Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito gazetecilere verdiği demeçte, "Ulaştırma bakanlığı objektif materyaller sunuyor ve olayın tekrarını önlemek için mümkün olan tüm güvenlik önlemlerini almak üzere soruşturmayla tam işbirliği yapacak," dedi.



Reuters'e konuşan isimsiz kaynaklar, Japonya Güvenli Taşımacılık Kurulu'nun (JTSB) Airbus uçağının üretildiği Fransa ve iki Rolls-Royce motorunun üretildiği İngiltere'deki kurumların katılımıyla olayı araştırdığını aktardı.



Yetkililer, JTSB'nin sahil güvenlik uçağındaki ses kayıt cihazını da aldığını söyledi.



Eski bir Japan Airlines pilotu olan havacılık analisti Hiroyuki Kobayashi, "İnsan hatası olma ihtimali güçlü. Uçak kazaları çok nadir olarak tek bir sorun nedeniyle meydana gelir, dolayısıyla bu sefer de kazaya yol açan iki veya üç sorun olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.



Havayolu şirketi, tüm yolcuların ve mürettebatın kazadan sonraki 20 dakika içinde tahliye edildiğini, ancak alevler içinde kalan uçağın altı saatten fazla yandığını söyledi.



Hükümet, kazanın çarşamba günü 137 yurt içi ve 4 uluslararası uçuşun iptal edilmesine yol açtığını söyledi.