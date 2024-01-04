Kasım Süleymani'yi anma törenine saldırı: 100'den fazla ölü

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'nün başındaki General Kasım Süleymani, Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından başlatılan bir insansız hava aracı saldırısında Irak'ta öldürüldü.

İran'da 2020'de ABD tarafından öldürülen komutan Kasım Süleymani'yi anmak için yapılan törene düzenlenen bombalı saldırılarda en az 103 kişi hayatını kaybetti; 141 kişi de yaralandı.İran devlet medyasının "terör" olarak nitelendirdiği saldırının sorumluluğunu hemen hiçbir grup üstlenmedi.Olay, başkent Tahran'ın yaklaşık 820 kilometre güneydoğusundaki Kerman'da Süleymani'nin gömülü olduğu mezarlıkta meydana geldi.Görüntüler ikinci patlamanın ilkinden yaklaşık 15 dakika sonra olduğunu gösteriyor.İkinci patlamanın gecikmesinin militanlar tarafından genellikle olay yerine gelen acil durum personelini hedef almak ve daha fazla can kaybına yol açmak için kullanıldığı belirtiliyor.Kerman vali yardımcısı Rahman Celali saldırıyı "terörist" olarak nitelendirirken ayrıntı vermedi.Yarı resmi Nournews daha önce "mezarlığa giden yolda birkaç gaz kapsülünün patladığını" bildirmişti.Devlet televizyonu, yüzlerce İranlının Süleymani'nin ölüm yıl dönümünü anmak için toplandığı törende Kızılay kurtarma ekiplerinin yaralılarla ilgilendiğini gösterdi.Kerman eyaleti Kızılay Başkanı Rıza Fellah, "Hızlı müdahale ekiplerimiz yaralıları tahliye ediyor. Ancak yolları kapatan kalabalık dalgaları var" dedi.