İsrailli sözcü Hamas’la ateşkes için ne dedi?

Eylon Levy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeyi ziyaret ettiği bir sırada Gazze’de Hamas ve Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaları VOA Urdu Servisi’nden İram Abbasi'ye değerlendirdi.



İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmaları şimdiye kadar sınırlı bir kapsamda tuttu.



“Bir yol ayrımına” gelindiğini söyleyen İsrailli sözcü, “İki cephede çatışmak istemiyoruz ancak halkımızı savunmaya da hazırız. Hizbullah bizi topyekün bir savaşa sürüklerse, bunun Hizbullah ve Lübnan için sonuçları ağır olur” diye konuştu.



“1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Hizbullah'ı sınırımızdan uzaklaştıracak etkili bir diplomatik çözüm için şu anda bir fırsat penceresi var, çünkü risklerin ne olduğunu biliyoruz” dedi.



Örgütü uyaran Levy, “Ya Hizbullah geri adım atacak ya da biz onu uzaklaştırmak zorunda kalacağız. Çünkü Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket atmaya devam ederken 80 bin İsrailli’nin evlerinden olduğu bir gerçekliği kabul edemeyiz. Bu değişmeli” diye konuştu.



2006 yılında alınan 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.



“Savaşın bir daha patlak vermeyeceğinden emin olacak şekilde sona ermesini istiyoruz”



Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından Gazze’de kapsamlı harekat başlatan İsrail, Ocak ayı başından itibaren nokta atışı operasyonlara odaklanacak şekilde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtmişti.



Gazze için yakın bir gelecekte ateşkes ihtimali olmadığını kaydeden Levy, “Bu savaşın sona ermesini istiyoruz, ancak bu savaşın bir daha patlak vermeyeceğinden emin olacak şekilde sona ermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



İsrail hükümeti sözcüsü, Gazze’deki Hamas yönetimini devirmek için geçmişte bazı fırsatların olduğunu; ancak bunun hem İsrail tarafından sivil ve askeri hem de Gazze’deki siviller açısından maliyetinin büyük olacağını düşündükleri için yapmadıklarını savundu.



Savaşın gerektiği kadar süreceğini söyleyen İsrailli sözcü, “Ne bir gün fazla ne de bir gün eksik. Genelkurmay Başkanımız çatışmaların aynı yoğunlukta olmasa da yıl boyunca devam etmesini beklediğini söyledi. Savaşta artık hedefe yönelik baskınlara ve Özel Kuvvetler’e daha fazla odaklanacağımız ve Gazze'nin kuzeyinde gördüklerimizi daha az göreceğimiz farklı bir aşamaya geçiyoruz” açıklaması yaptı.



“Filistinliler ile barış içinde yaşamayı çok istiyoruz ama bunun için Hamas gitmeli”



İsrailli ve Amerikalı yetkililer, savaşın ardından Gazze’yi hem insani hem de yönetim açısından nasıl bir geleceğin beklediği tartışılırken, Hamas’ın denklemde olmaması gerektiğini ifade ediyor.



İsrail hükümeti sözcüsü Levy, Gazze’nin “İsrail’i yok etmek yerine Gazze’nin yeniden inşaası konusunda kararlı olan Filistinliler” tarafından yönetilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi; “Bölgemizde Filistinliler ile barış içinde yaşamayı çok istiyoruz ancak bunun olması için Hamas gitmeli” diye konuştu.



İsrailli sözcü, “(İsrail) Savunma Bakanı, ABD, Avrupalı ortaklar ve diğer bölge ülkelerinin öncülüğünde uluslararası bir görev gücü vizyonunu ortaya koydu. Gazze'nin yeniden inşası için sahadaki Gazzeliler ile ve sürdürülebilir bir yeniden inşa vizyonunu benimsemeye kararlı olanlarla birlikte çalışacak olan adres bu olacak” dedi.