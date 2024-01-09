Ay’a inecek uzay aracında “anormal durum”

Peregrine adını taşıyan uzay aracının, muhtemelen itme gücünde yaşanan bir sorun sebebiyle, Güneş’e karşı konumlanamadığı belirtildi.



Merkezi Pittsburgh’da bulunan Astrobotic Technology şirketi, Florida eyaletindeki Cape Canaveral’da bulunan Uzay Gücü İstasyonu’ndan gün doğumundan önce uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı.



Fırlatmadan yaklaşık yedi saat sonra uzay aracının moturunda sorun yaşandığı haberleri geldi.



Şirketten yapılan açıklamada, “Eğer itme gücünde sorun varsa, bu uzay aracının Ay’a yumuşak iniş yapma kapasitesini tehdit eder” denildi.



Açıklamada, “Ekip bu kaybı telafi etmek için çalışıyor. Şu aşamada bilime ve yakalayabildiğimiz veriye öncelik veriyoruz. Şu anda hangi alternatif misyon profillerinin uygun olabileceğini değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Sorunun çözülememesi halinde Peregrine planlandığı gibi 23 Şubat’ta Ay’a inemeyebilir.



Astrobotic, Ay’a başarılı bir şekilde inen ilk özel şirket olmayı amaçlıyordu.



Merkezi Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir başka şirketin önümüzdeki ay uzaya aracı fırlatması bekleniyor.



ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu iki şirkete kendi uzay araçlarını geliştirmeleri için milyonlarca dolar kaynak sağladı.



Astrobotic’in NASA ile 108 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor.



NASA’nın, Yunan mitolojisinde Apollo’nun kız kardeşi Artemis’in adını taşıyan Ay programı önümüzdeki birkaç yıl içinde astronotların Ay’ın yüzeyine inmesini amaçlıyor.