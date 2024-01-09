AB, çevre dostu projeler için 4 milyar euro yardımı onayladı

AB, çevre dostu teknolojiye ve Çinle rekabete destek vermek istiyor

Bu mali destekler, AB'nin 2050 yılına kadar çevre kirliliğini önleme adına sıfır gaz emisyonu hedefininin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde çevre dostu teknolojilere yatırım yapacak şirketlere 4 milyar euro tutarında yapılacak mali desteğe onay verdiğini açıkladı.AB bünyesinde Çin ile rekabet içinde bulunan elektrikli otomobillere batarya üretecek tesisler, ısı pompaları ve güneş panelleri üreten yeni fabrikalar öncelikle devlet desteğinden faydalanacak şirketler arasında yer alacak.Bu kapsamda AB Komisyonu’nun, Almanya'nın net sıfır karbon ekonomisine geçişini teşvik etmek için İsveç'in Northvolt firmasına kamu yardımı vermesini onayladığı bildirildi.Northvolt'un Almanya'nın Heide kentinde elektrikli araçlar için batarya üretim tesisi kuracağına işaret edilen açıklamada, Almanya'nın şirkete 902 milyon euro yardımda bulunacağı kaydedildi.AB açıklamasında, Northvolt'un kurulacak büyük fabrikasına yapılacak yardımın şirketin "ABD yerine Avrupa'da batarya üretmesine" olanak sağlayacağı” aktarıldı.Fransa'daki çok sayıda çevre dostu teknoloji fabrikası ise AB’nin onayladığı devlet yardımından 2,5 milyar euro destek alacak.Söz konusu destek bunun dışında Avrupalı şirketlerin düşük maliyetli üretim yapan Çinli şirketler karşındaki rekabet gücünü koruması için verilecek.Münih Otomobil Fuarı başlıyor: Avrupa elektrikli araç üretiminde Çin ile rekabet edebilir mi?AB bu amaçla daha önce Avusturya, Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya, Slovakya ve İspanya'da toplam 9,1 milyar euro değerinde benzeri bir çok projeye destek verilmesini onaylamıştı.AB Komisyonu’nun Rekabet Politikasından Sorumlu Temsilcisi Margrethe Vestager konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, çevre dostu teknolojilerle ekipman üretiminin Avrupa ekonomisi ve toplumu için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bu teknolojilerin AB’nin sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik hedeflerine ulaşması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.Almanya'daki devlet desteğine verilen onay hakkında konuşan Vestager, bu yatırımın Avrupa'da elektrikli taşıt üretimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti ve bunu yaparken aynı zamanda ortak pazardaki rekabet koşullarına saygı gösterildiğini söyledi.