Samanyolu Haber /Dünya / Wilders, İslam karşıtı yasa teklifini geri çekti /09 Ocak 2024 08:50

Wilders, İslam karşıtı yasa teklifini geri çekti

Hollanda'da son seçimde ilk sırada çıkan Geert Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya gönderdiği mektupta, “İslami ifadelerin yasaklanması” başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.

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Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, 2018'de ülkedeki "camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren" yasa tasarısı önergesini geri çekti.

Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya gönderdiği mektupta, “İslami ifadelerin yasaklanması” başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.

Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki "camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını" içeriyor.

Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve IŞİD üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi.

Diğer partilere mesaj mı?

Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders’in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.

Özellikle Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt’in, insan haklarının zedelenmemesinin önemli olduğunu defalarca vurguladığına dikkati çeken uzmanlar, Wilders’in yakınlaşmaya yönelik bir adım attığını ancak bu konuda hala gidilecek uzun bir yol olduğunu değerlendiriyor.

Koalisyon görüşmeleri devam edecek

En son 21 Aralık'ta yapılan koalisyon görüşmeleri, verilen siyasi aradan sonra yarın tekrar devam edecek.

Wilders’in “İslam ve göçmen karşıtı” yasa tasarılarını sunmasının ardından parlamentodaki diğer partilerin liderleri tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirmişti.

Hollanda'da "sağ" koalisyon hükümeti kurulacak mı?

Ülkede 22 Kasım 2023’te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile 3. sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile 4. sıraya yerleşen Omtzigt liderliğindeki NSC ve 7 sandalye ile 6. sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.

Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin mecliste düzenlenen oturumda, İslam karşıtı tavrını yumuşatacağını söylemişti.
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