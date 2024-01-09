Avrupa’daki grip ve Covid-19 vakalarında büyük artış

İspanya'da hükümet, son haftalarda büyük artış gösteren grip başta olmak üzere Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonu vakaları nedeniyle hastanelerde veya sağlık merkezlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.



Bu arada grip ve Covid-19 Avrupa'ya hızla yayılırken, Akdeniz ülkesi İtalya, ülkede solunum yolu hastalığı enfeksiyon oranlarının rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, insanların kendilerini hasta hissetmeleri halinde evde kalmaları ve kalabalık yerlerde veya sağlık hizmeti verilen ortamlarda maske takmalarını tavsiye etti.



Yaşlı ve kronik hastalığı bulananların aşı olunmasını öngören ulusal talimatlara mutlaka uymaları gerektiği belirtilen açıklamada, gribin artık, aralarında Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsü de dahil olmak üzere diğer yaygın solunum yolu patojenlerinden daha yüksek seviyelerde görüldüğü kaydedildi.



İspanya’nın bazı bölgelerinde yerel yönetimler geçen hafta hastanelerdeki hastalara, ziyaretçilere ve hastane personeline maske takmaları talimatı vermişti.



Merkezi hükümet ise pazartesi günü bu uygulamanın ülke geneline yayılmasını önerdi.



Yerel yönetimlerin tamamının aynı fikirde olmadığı konuyla ilgili nihai kararın çarşamba günü verileceği bildirildi.