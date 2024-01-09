Samanyolu Haber /Dünya / Biden’a kilisede Gazze protestosu /09 Ocak 2024 02:12

Biden’a kilisede Gazze protestosu

ABD Başkanı Joe Biden'in bir kilisede yaptığı konuşma, Gazze için "şimdi ateşkes" sloganlarıyla kesildi. Biden'ın yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

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ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma konuşma yaptı.

Bu sırada kilisede bir grup gösterici Gazze'ye atfen "şimdi ateşkes" şeklinde slogan attı.

Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun" şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde" diye konuştu.

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulundu.

ABD Başkanı'nın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

"SESSİZCE ÇALIŞIYORUM"

Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Sizi anlıyorum. Tutkunuzu anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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