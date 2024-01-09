Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'da /09 Ocak 2024 02:07

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'da

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan Fernando Santos, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın, dün anlaşma sağladığını duyurduğu yeni teknik direktör Fernando Santos, İstanbul'a ulaştı.

Portekiz'den kendi yardımcı antrenör ekibiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na inen deneyimli teknik direktör, Beşiktaş kulübünün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan tarafından çiçek buketleriyle karşılandı.

Beşiktaşlı yöneticiler, Portekizli teknik direktörün pasaport işlemleri sırasında havalimanının özel salonunda bir süre sohbet ederek zaman geçirdikten sonra basın mensupları ile birlikte poz verdiler.

Ardından Santos ve ekibi, kalacakları otele doğru yola çıktılar.
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