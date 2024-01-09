Ekrem İmamoğlu’dan Murat Kurum yorumu

Erdoğan’ın kendisine ait bir şeyin kendisinden alındığı hissiyle hareket ettiğine dikkati çeken İmamoğlu, İstanbul’un 16 milyon insana hatta insanlığa ait bir şehir olduğunu söyledi.





İstanbul’un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, “Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı Murat Kurum oldu. O dönemde Kurum’un adı 17-25 Aralık soruşturmasında şüpheli olarak yer alıyordu. Kurum, deprem bölgesindeki çürük binalara imar barışı adı altında verdiği ruhsatlarla da çok konuşuldu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da rakibi hakkında ilk kez konuştu. İmamoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimler hakkında Reuters haber ajansına konuştu. İmamoğlu, AKP’li rakibi Murat Kurum için ilk yorumu yaptı. İBB Başkanı, “Şansımı Murat Kurum’dan önce ya da sonra diye kategorize etmem” dedi.Beş yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda” dedi.AKP, uzun yıllardır elinde bulundurduğu büyükşehir belediyelerinin önemli olanlarını 2019 yılındaki yerel seçimlerde kaybetmiş; CHP ve ittifak yaptığı İYİ Parti’nin ortak adayları İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.Türkiye’nin en büyük kenti olan ve belediyenin çok büyük bir bütçeyi yönettiği İstanbul ve Ankara, AKP için büyük önem taşıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce defalarca İstanbul’u geri almak istediğini dile getirdi.Ancak geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimleri AKP ve MHP ittifakının kazanmasının ardından İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu, ancak henüz aday açıklamadı.Erdoğan’ın hafta sonunda açıkladığı İBB başkan adayı Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına ise İmamoğlu şu yanıtı verdi:“Ben şansımı Murat Kurum’dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım.”Erdoğan dün, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin 10 büyükşehir belediye başkanı adayını açıklarken, İstanbul için de adaylarının Murat Kurum olduğunu duyurdu.