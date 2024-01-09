Berlin Washington'u mu bekliyor?

Batı, Rusya'yı "kışkırtmak" istemiyor mu?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Valery Saluşnyi, Ukrayna'nın zaferi için Rus ordusuna kendi topraklarında saldırmanın önemini defalarca dile getirdi. Saluşnyi, Temmuz 2023'te Washington Post'a verdiği bir röportajda, "Savaşta düşmanı kendi topraklarında öldürmek mümkün ve gereklidir. Eğer Ukrayna'nın ortakları, verdikleri silahların kullanılmasından korkarlarsa, biz de kendi silahlarımızla öldürürüz" ifadelerini kullandı.