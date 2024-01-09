Almanya'ya iltica başvurularında Türkler ikinci sırada

Türk vatandaşları Suriyelilerin ardından ikinci sırada

BAMF'ın verilerine göre iltica başvurularında ilk sırada Suriye vatandaşları yer aldı. 102 bin 930'u ilk başvuru olmak üzere toplam 104 bin 561 başvuru Suriyeliler tarafından yapıldı.

Aralık ayında da Türk vatandaşları ikinci sırada

BAMF'ın Aralık ayı verilerine göre 23 bin 25'i ilk başvuru olmak üzere toplam 24 bin 457 iltica başvurusu yapıldı. Aralık ayında ilk başvuru sayısı bir önceki aya göre yüzde 34,8 düştü.