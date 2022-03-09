Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Barosu'ndan öğrencilere gözaltında mülakata tepki /09 Mart 2022 13:14

İstanbul Barosu'ndan öğrencilere gözaltında mülakata tepki

İstanbul’da gözaltına alınan 41 üniversite öğrencisi ile ilgili İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi açıklama yaptı. Baro, öğrencilere dayatılan mülakatın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

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 İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, geçen hafta gözaltına alınan öğrencilerin mülakat adı altında ifadelerinin alındığını tespit edip bu hukuksuzluğa son verilmesi çağrısı yaptı.

EMNİYETTE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜLER
İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, gözaltında mülakatla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 4 Mart tarihi itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunanlara ifade alma usulüne aykırı bir şekilde mülakat adı verilen bir usul uygulandığı iddiasıyla kendilerine bildirim yapıldığı belirtilerek, “Bunun üzerine Merkez üyeleri tarafından bir kısım şüpheli müdafileri ile görüşülmüş, gözlemci sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gidilmiştir. Edinilen bilgiler sonrasında bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur” denildi.

MÜLAKAT ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
Açıklamada ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçeğin ortaya çıkması için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin hukuka uygun yürütülmesinin şart olduğunun altı çizilerek, “Bu kapsamda ifade alma ve sorgu işlemlerinin de CMK’nın 147. maddesine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Kanunda belirtilen usullere aykırı olarak mülakat adı verilen bir usulde ifade alınması savunma hakkının, dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacaktır” denildi.

MÜLAKATTA ALINAN BEYANLAR HUKUKA AYKIRI
Mülakatta elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin özgür iradesine dayanmayan ve mülakat, şifahi görüşme adı verilen usullerle alınan beyanlar anayasanın 38. maddesi kapsamında hukuka aykırı delil olarak kabul edilmektedir. Yasal mevzuatın yanı sıra AİHM de Jarrand v. kararı ile kanunun öngördüğü usullere aykırı olarak alınan ifadenin hukuka aykırı olduğunu açık ve net olarak ortaya koymuştur.”

MÜLAKAT UYGULAMALARINA SON VERİLMELİ
Cezai süreçlerin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi hukuk devletinin bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, “Buna ek olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması da devletin asli yükümlülüklerindendir. Bu nedenle İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak uygulamada sıkça rastlanan ve mülakat adı verilen hukuka aykırı ifade alma usulüne son verilmesi ve cezai süreçlerin insan haklarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerekliliklerini bir kez daha hatırlatırız” denildi.


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