Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da denizin ortasında kadına şiddet /04 Ağustos 2023 19:56

İstanbul’da denizin ortasında kadına şiddet

Şile'de botta tartıştığı kadını darp eden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülerdi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Şile’de olay dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını acımazsızca darp etmeye başladı.

Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu.

Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görgü tanığı Mustafa Savaş, “Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti.” dedi.
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