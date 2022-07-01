İstanbul’da simit ekmeği solladı: Yüzde 25 zamla 5 lira oldu

İstanbul’da resmi tarife olmaksızın ekmeğe yapılan zamlardan sonra simite de zam geldi.







İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası’nın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, İstanbul’da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıktı.





Kararın artan maliyetler nedeniyle birkaç gün önce alındığı belirtildi.





RESMİ TARİFEDEKİ EKMEK FİYATLARINI GEÇTİ

Öte yandan, İstanbul’un birkaç ilçesindeki fırıncılar, maliyetlerindeki artışa karşı ayakta kalabilmek gerekçesiyle, resmi tarife olmaksızın ekmek fiyatlarını 5 TL’ye çıkarmıştı. Ancak kentteki resmi tarifeye göre 210 gram ekmek 3 TL’den satılması gerekiyor.





Simit fiyatlarına gelen resmi zamla birlikte, İstanbul’da simit fiyatları bazı ilçelerde satılan ekmek fiyatlarını sollamış oldu.





Bu ayın ikinci perşembesinde yapılacak İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) haziran ayı meclis toplantısında resmi tarifenin güncellenmesi bekleniyor.