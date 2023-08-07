Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da utandıran görüntü! Valilik harekete geçti /07 Ağustos 2023 22:20

İstanbul’da utandıran görüntü! Valilik harekete geçti

İstanbul'da dilencilik yeni bir boyuta taşındı. Bazı ailelerin çocuklarını dilendirerek istismar etmeleri üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre kent genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı.

Şişli Mecidiyeköy’de uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarında çocuklarını dilendiren bir kadını yakaladı. Kadın, muhafaza altına alınan çocuklarla polis merkezine götürüldü.

11 ÇOCUK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı.

Ataşehir’de uygulama yapan ekipler ise dilendirildiklerini belirlediği 5 çocuğu takip etti. Çocuklar büro amirliğine götürülürken bebeğiyle dilenen bir kadın yakalandı.

Bağcılar Çiftlikköy’deki trafik ışıklarında da çocukların dilendirilmesinin önlenmesi için uygulama yapıldı.

ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, çalışma kapsamında dilendirilen çocukların aileleriyle de görüşülmesi planlanıyor.

Sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenen aileler, daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülecek.

Aileleri tarafından dilendirilmeye devam ettiği tespit edilen çocuklar da devlet korumasına alınacak.
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