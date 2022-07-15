İstanbul’da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yahudi mezarlığına saldırının kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştiği bildirildi.





Saldırıyla ilgili resmi makamlara vakıf tarafından bilgi verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.”



