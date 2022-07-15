Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da Yahudi mezarlığına saldırı /15 Temmuz 2022 10:42

İstanbul’da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait 36 mezar taşı kırıldı. Açıklama yapan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, sorumluların yakalanması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yahudi mezarlığına saldırının kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyla ilgili resmi makamlara vakıf tarafından bilgi verildiği  belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.”

KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da saldırıya tepki gösterdi ve sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz.”
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