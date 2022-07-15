Samanyolu Haber /Gündem / Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan "E-Posta" ile İstifa /15 Temmuz 2022 10:46

Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan "E-Posta" ile İstifa

Sri Lanka’da yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla ülkede hükümet binalarının işgal edilmesiyle sonuçlanan protestoların ardından Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa istifa etti.

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Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, ülkedeki ayaklanmanın ardından Singapur’a kaçan Cumhurbaşkanı Rajapaksa’nın istifasını bugün resmen kabul ettiğini açıkladı.

Abeywardena gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu noktadan sonra anayasal olarak yeni bir cumhurbaşkanı belirlemek üzere harekete geçeceğiz. Bu hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Herkesten bu süreci desteklemesini istiyorum” diye konuştu.

E-posta ile istifa

Rajapaksa istifasını ilk olarak e-posta ile Meclis Başkanına iletti, daha sonra basılı kopyasını ulaştırdı. Sri Lanka Cumhurbaşkanının istifası ülkede sevinçle karşılanırken, Kolomba meydanında havai fişekler patlatıldı, danslar edildi.

Meclis Başkanı Abeywardena yeni başkanın seçilmesi sürecinin 7 gün içinde tamamlanmasını umduğunu ve parlamentonun yarın yeniden toplanacağını söyledi. Hafta sonu yapılacak toplantının gündemi bugün belirlenecek ve parlamentoda bir sonraki cumhurbaşkanı için oylama 20 Temmuz'da yapılacak.

Ülkede yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut Başbakan Ranil Wickremesinghe geçici olarak bu görevi yürütecek.
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