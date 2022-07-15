Samanyolu Haber /Gündem / Paralar nerde? Saray'ın raporları gerçeği ortaya çıkardı /15 Temmuz 2022 10:21

Paralar nerde? Saray'ın raporları gerçeği ortaya çıkardı

Merkezi yönetimin 2016 - 2021 yılları arasındaki faaliyet sonuçları kara tabloyu ortaya koydu . Personel gideriyle mal ve hizmet alımları artan kamunun faiz giderleri 4 kat artmış durumda... Kamu kuruluşlarının toplam görev zararındaki yükseliş trendi dikkat çekerken, kasadaki açık da iki kattan fazla arttı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021 yılı Genel Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda, devlet kasasının bir yol boyunca nasıl işlediğini gösteren veriler yer alıyor.

SÖZCÜ, önceki yıllara da bakarak, devletin harcamalarının son 6 yılda nereden nereye geldiğini inceledi:


GÖREV ZARARLARI: 2016 – 2021 yılları arasında kamu kuruluşlarının görev zararı toplam 561 milyar lira oldu. 2016'da 46.2 milyar olan kamu görev zararı 2020'ye gelindiğinde iki kattan fazla artarak 107.4 milyar liraya yükseldi. 2017 yılında 64.3 milyar, 2018'de 83.8 milyar, 2019'da ise 94 milyar lira görev zararı vardı. 2021 yılında ise kamu kuruluşları 167.7 milyar lira zarar yazdı.

FAİZ GİDERLERİ: 2016 – 2021 yılları arasında geçen 6 yılda merkezi yönetim faaliyetleri sonucu 815 milyar lira faiz ödemesi gerçekleşti. Faiz giderleri yıllar itibariyle şöyle oldu:

2016: 60.1 milyar
2017: 77.9 milyar
2018: 131.1 milyar
2019: 117.8 milyar
2020: 175 milyar
2021: 253 milyar

PERSONEL GİDERLERİ: Kamuda çalışan kişi sayısı her geçen gün artarak 4.8 milyona ulaşırken, son 5 yılda personel giderlerindeki artışta dikkat çekiyor. 2016 yılında toplam 128.6 milyar lira personel harcaması bulunan kamunun bu kalemdeki gideri 2020 yılı sonu itibariyle iki kattan fazla artarak 289.6 milyar liraya çıkmıştı. 2021 yılında ise 349 milyar lira oldu. Son 6 yıldaki toplam personel maaş gideri 1 trilyon 945 milyar lira oldu.

MAL VE HİZMET ALIMLARI: 2016 yılında 39.9 milyar liralık mal ve hizmet alımı yapan kamu, 2017'de 58.1 milyar, 2018'de 66.8 milyar, 2019'da 79.6 milyar ve 2020'de 87.8 milyar lira olmak üzere söz konusu kalemde 5 yılda toplam 333 milyar liralık harcama yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 110 milyar liraya çıktı, böyle son 6 yılda toplam 443 milyar liralık mal ve hizmet alımı gerçekleştirildi.


KASADAKİ AÇIK BÜYÜDÜ: Merkezi yönetim faaliyet sonuçları tablosuna göre 2020 yılında devletin kasası 276 milyar lira açık vermişti. 2021 yılında bu rakam iki kattan fazla artarak 604 milyar liraya çıktı. Söz konusu açık 2019 yılında 244 milyar, 2018'de 142 milyar, 2016'da ise 11.3 milyar seviyesindeydi. 2017 yılında ise kasa fazla vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paralar nerde? Saray'ın raporları gerçeği ortaya çıkardı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:37