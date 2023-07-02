Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da yangın! 4 binaya sıçradı /02 Temmuz 2023 23:53

İstanbul’da yangın! 4 binaya sıçradı

İstanbul Sancaktepe'de yeşillik alanda çıkan yangın, 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına  sıçradı. 4 binanın çatısı alev alev yandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

YANGIN SİTE SAKİNLERİNİ VE MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ  

Yangının çıktığı alana yakın bir sitede oturanlar ve yangının sıçradığı bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın siteye sıçramadan söndürüldü.

Mahalle Sakini Eyüp Geçici, “Yangın, arkada bulunan sitede çıkmış. Herhangi bir can kaybı yok. İtfaiyeler geldi yangına müdahale ettiler. Toplamda 4 tane binanın çatısı yandı. 2 kişi dumandan etkilendi” dedi.
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