Samanyolu Haber /Gündem / Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var /02 Temmuz 2023 22:23

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Van'ın Erciş ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van- Erciş karayolundaki Bendimahi Çayı yakınlarında Osman Emin Eski yönetimindeki 65 AAZ 484 plakalı minibüs, karşı yönden gelen İsa Alver yönetimindeki  65 DC 949 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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