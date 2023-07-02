Korkutan yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

Sözcü'de yer alan habere göre yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.



25 KİŞİ MAHSUR KALDI



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, yoğun dumanın binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 25 kişi ise ekiplerce tahliye edildi.



Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.