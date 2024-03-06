Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da yasal olarak yaşayan yabancı sayısı: 1 milyon 92 bin 697 /06 Mart 2024 12:40

İstanbul’da yasal olarak yaşayan yabancı sayısı: 1 milyon 92 bin 697

İstanbul’da yasal kalış hakkı bulanan toplam yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697 olarak açıklandıdı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da yasal kalış hakkı bulanan toplam yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697 olarak açıkladı.

Bakanın verdiği bilgiye gör geçici korumadaki Suriyeli sayısı 350 bin 532.

Yerlikaya şöyle devam etti: “Yasal kalış hakkı ne demek? Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz. Tamamı yasal olduğunda yasal kalış hakkı olan.“

Yerlikaya, 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle İstanbul’da 103 mobil göç noktasının bulunduğunu, bu noktalarda 197 bin 555 kişinin sorgulandığını, 57 bin 745 kişinin ise düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanın verdiği bilgiye göre vizesi, İkamet izni biten veya kendiliğinden İstanbul’dan ayrılan yabancı sayısı 255 bin 92, gönüllü olarak dokuz ay içinde İstanbul’dan ayrılan Suriyeli sayısı 26 bin 519. Dokuz ay içinde 76 bin 396 düzensiz göçmen yakalandı.
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