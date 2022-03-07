İstanbul Emniyeti’ndeki öğrencilerin gözaltı süresi uzatıldı

Hizmet Hareketi’ne üye oldukları iddiasıyla 7 ilde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve kişisel ihtiyaçlarını dahi gidermelerine izin verilmeyen 41 üniversite öğrencisinden bazılarının gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.







Geçen hafta perşembe gecesinden bu yana Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde olan öğrencilerin ifadelerini cumartesi günü alınmaya başladı. Bold'un haberine göre cumartesi sadece kız öğrencilerin ifadeleri alındı. Savcılık ifadesi biten öğrenciler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.





Avukatların verdiği bilgiye göre öğrenciler uzun süre gözaltında tutularak itirafçı olmaya zorlanıyor ve itirafçı ifadeleriyle dosya oluşturuluyor. Gözaltındakiler arasında mesleğe yeni başlamış 25 yaşında öğretmenler de bulunuyor.



