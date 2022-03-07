Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyeti’ndeki öğrencilerin gözaltı süresi uzatıldı /07 Mart 2022 15:15

İstanbul Emniyeti’ndeki öğrencilerin gözaltı süresi uzatıldı

Dört gündür İstanbul Vatan Emniyet’te gözaltında olan 41 üniversite öğrencisinden bazılarının gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Öğrencilerin itirafçı olmaya zorlandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi’ne üye oldukları iddiasıyla 7 ilde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve kişisel ihtiyaçlarını dahi gidermelerine izin verilmeyen 41 üniversite öğrencisinden bazılarının gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Geçen hafta perşembe gecesinden bu yana Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde olan öğrencilerin ifadelerini cumartesi günü alınmaya başladı. Bold'un haberine göre cumartesi sadece kız öğrencilerin ifadeleri alındı. Savcılık ifadesi biten öğrenciler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Avukatların verdiği bilgiye göre öğrenciler uzun süre gözaltında tutularak itirafçı olmaya zorlanıyor ve itirafçı ifadeleriyle dosya oluşturuluyor. Gözaltındakiler arasında mesleğe yeni başlamış 25 yaşında öğretmenler de bulunuyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Emniyeti’ndeki öğrencilerin gözaltı süresi... Sonraki Haber >>

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:46