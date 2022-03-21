İstanbul için yeniden kar uyarısı yapıldı

YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı bugünkü güneşli havanın ardından yarın kısa süreliğine de olsa yeniden etkisini gösterecek. Kent genelinde kuvvetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlaması beklenen karla karışık yağmur ve hafif geçişli kar yağışının yine sabahın erken saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da sonrasında ise hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise bu hafta da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI
Marmara Deniz’inde rüzgarın yarın (21.03.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.