İstanbul için yeniden kar uyarısı yapıldı

YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERECEK





MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinde güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sabah 06.00 itibariyle de kent genelinde yeniden karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor.İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı bugünkü güneşli havanın ardından yarın kısa süreliğine de olsa yeniden etkisini gösterecek. Kent genelinde kuvvetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlaması beklenen karla karışık yağmur ve hafif geçişli kar yağışının yine sabahın erken saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da sonrasında ise hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise bu hafta da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Marmara Deniz’inde rüzgarın yarın (21.03.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.